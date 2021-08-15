عمليات بغداد تؤمن الحماية لمفارز رفع التجاوزات وتقبض على المخالفين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبتنسيق عالي المستوى لدعم وحماية مفارز رفع التجاوزات في دوائر البلدية، قامت كوادر بلدية الكرخ بحمله لرفع التجاوزات ضمن منطقة الرحمانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وايداع (٦) منهم التوقيف".وفي سياق متصل "أكد الفريق الركن قائد عمليات بغداد على الاستمرار بتقديم الدعم الكامل والحماية لكوادر امانة بغداد ودوائر البلدية لإداء واجباتهم في رفع التجاوزات عن الاملاك العامة".