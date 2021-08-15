شرطة واسط تلقي القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في قضاء الحي ألقت القبض على متهم وفق أحكام المادة "٤٤٣ ق.ع "على خلفية شكوى أصولية قدمها احد المواطنين ضمن قرى قضاء الحي حول سرقة ٢٥ رأسا للغنم من داره، ولدى التعمق بالتحقيق مع المتهم المشار إليه اعترف صراحةً بقيامه بفعل السرقة، وقد تم تصديق أقواله أصوليا".واضافت ان "مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في قضاء العزيزية أمر قبض الصادر بحق احد المتهمين وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات في ذات القضاء، وتضبط بحوزته مواد مخدرة، وأدوات تستخدم لتعاطي المخدرات".واشارت المديرية الى ان "مفارز سيطرة الشهيد النقيب احمد ثابت ( سيطرة اللج ) التابعة الى قسم السيطرات والطرق الخارجية ومن خلال الممارسات الأمنية والتفتيش الدقيق للأشخاص الوافدين الى محافظة واسط ومقاطعة بياناتهم مع حاسبة النافذة الوطنية في السيطرة تمكنت تنفذ أمر القبض بحق متهمين اثنين بقضايا التزوير والاختلاس".