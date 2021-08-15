الخلية تؤكد مقتل "معاون مفرزة" في داعش شمالي بغداد

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة مشتركة من استخبارات الفرقة السادسة وشعبة استخبارات الطارمية واستخبارات لواء المشاة ٥٩ واستخبارات الحشد الشعبي، بإشراف مدير قسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات بغداد، تنفذ عملية بحث وتفتيش ضمن منطقة الخزنة وخلال تفتيش بستان ودار احد الارهابيين قام بالاشتباك مع القوة المنفذة للواجب".وأشارت إلى "تمكن القوة من قتله في البستان وكان هذا المجرم مجهز بسلاح بندقية ورمانة، علماً انه مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لكونه كان يشتغل منصب ما يسمى معاون مفرزة في عصابات داعش الإرهابية، ولديه شقيق إرهابي قام بتفجر نفسه على القوات الأمنية في محافظة الانبار وشقيقه الآخر يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة السلمان قاطع شمالي بغداد".