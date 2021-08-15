الإعلام الأمني تعلن اعتقال "ارهابيين" اثنين تسللا من الحدود السورية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن اعتقال "ارهابيين" اثنين تسللا من الحدود السورية.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بتبادل المعلومة ما بين شعبة استخبارات الفرقة ١٥ (احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ) ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والتي اكدت محاولة ارهابيين اثنين اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى تم على اثرها وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية، نصب كمين محكم لهما من قبل مفارز شعبة الاستخبارات ووكالة الاستخبارات وباسناد قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٧١ وفصيل استطلاع اللواء للقبض عليهما فور اجتيازهما للحدود".

وأضاف "تبين انهم من سكنة صلاح الدين واثناء التحقيق اعترفا بوجود ارهابيين اثنين بانتظارهما في نينوى فتم التوجه اليهما والقبض عليهما وتبين ايضا انهما من سكنة قضاء حديثة بالانبار، تم تسليم جميع الارهابيين الى جهة الطلب".