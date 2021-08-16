الإطاحة بإرهابي حاول الهرب من طوزخرماتو إلى كردستان

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف القضاء على عناصر العصابات الإرهابية، نفذت قوة من اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزاره الداخلية، واجب مشترك مع جهاز المخابرات الوطني وقسم استخبارات الفرقة، اسفر عن إلقاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب والصادرة بحقه مذكرة القاء القبض من محكمة جنايات قضاء سامراء".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت في قضاء طوزخرماتو عند محاولته الهروب الى شمالي البلاد، العراق، تم تسليمه أصوليًا الى جهة الطلب".