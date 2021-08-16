بعد الحكم عليه بالسجن قائد القوة الجوية السابق يفر الى جهة مجهولة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم جلب الفريق ركن طيار المتقاعد انور حمة من سكنة محافظة اربيل الى محكمة جنايات الكرخ كون لديه موعد محاكمة حيث تم محاكمة بالسجن سنتان وتم استدعاء مفرزة من مركزه شرطة الصالحية وتم اصطحابه الى خارج المحكمة عندها قام الموقوف باخبار المفرزة بان لدية حاجات وملابس داخل عجلته نوع مونيكا والذي يقودها ابن شقيقه عقيد يعمل في وزارة الدفاع معاون امر موقع الموصل للميرة اثناء ذلك قام بالصعود الى داخل العجلة مع ابن شقيقه والملازم ضابط في شرطة الصالحية".واضاف انه "قام بعدها العقيد بوضع مسدس على راس الملازم والهروب الى جهة حي العدل وعلى الفور تم قطع الشارع وايقاف العجلة حيث قام المتهم الفريق بالترجل من العجلة والهروب الى جهة مجهولة وتم القاء القبض على العقيد".واشار المصدر الى انه "تم ضبط العجلة وبندقية نوع ام فور ومسدس نوع ولتر ٩ ملم وتم تطويق المكان وحاليا جاري التفتيش عنه".