عمليات بغداد تنفذ عملية تفتيش في الشعلة وتعثر على اسلحة

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان القيادة نفذت عملية تفتيش في في محلة ٤٦٤ منطقة ام نجم و منطقة الدوانم بمدينة الشعلة شمال غربي بغداد وتم العثور على الأسلحة".واضافت انه "تم العثور على BKC عدد 1 وبندقيه كلاشنكوف عدد ٧ وحاويه ام فور عدد٣ فارغة و حاويهBKC محمول فارغ عدد١ وعتاد خفيف كلاشنكوف مفرد عدد٩٠ اطلاقة و عتادBKC مفرد عدد ٤٥٠ اطلاقة و شريط BKc عدد٣ و مخزن كلاشنكوف فارغ عدد6 ".واشارت القيادة الى ان " القوة التي نفذت العملية عادت بدون حادث".