بكمين محكم .. القبض على مبتز الكتروني في بغداد

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "دوريات نجدة الكندي تمكنت من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبالغ مالية".واضاف ان "العملية تمت بعد أن استنجدت الفتاة بدوريات النجدة وادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل احد الاشخاص، وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم وبدلالة طالبة النجدة تم القبض على المتهم ضمن منطقة شارع فلسطين وتسليمه الى مركز الشرطة اصوليا".