عمليات بغداد: القبض على ارهابي وتدمير مضافتين لداعش شمال بغداد

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قطعات قيادة عمليات بغداد ولليوم الثالث تواصل فعالياتها في تفتيش وتطهير مناطق شمال بغداد الطارمية وبأشراف اللواء الركن قائد المقر المتقدم/الكرخ والمسندة بمعلومات دقيقة من قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد والوكالات الاستخبارية حيث اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابين الخطرين والمطلوب قضائيا وتدمير مضافتين؛ وضبط ثلاث رشاشات احادية؛ ومواد طبية لعلاج جرحى عصابات داعش الارهابي".واضافت انه "في سياق متصل تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، وخلال عمليات بحث وتفتيش، من ضبط الأسلحة والاعتدة التالية: "سلاح BKC مع 450 إطلاقة" و3 أشرطة عتاد. و7 بندقية كلاشنكوف، و3 حاويات عتاد M4، و90 إطلاقة عتاد خفيف كلاشنكوف".واشارت القيادة الى ان "قوة من لواء المشاة 25 وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من القاء قبض على أحد المتهمين وفق المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات"، موضحة انه "تم تسليمه الى مكتب مكافحة اجرام المحمودية".