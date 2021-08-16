بعملية نوعية.. هيأة المنافذ تضبط 36 حاوية معدة للتهريب في البصرة

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تواصل العمل بما جاء بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية كافة، للحد من حالات الفساد، واستمراراً للعمليات النوعية التي ينفذها رجال المنافذ الحدودية".واضافت انه "فور ورود معلومات دقيقة مؤكد، توجه رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي إلى محافظة البصرة للإشراف ميدانياً على عملية ضبط نحو ٣٦ حاوية تحتوي على مواد ممنوعة من الاستيراد معده للتهريب ومنع ضعفاء النفوس من إدخالها الى البلاد والأضرار بصحة المواطنين".واشارت الهيأة انه "بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تبين وجود مواد ممنوعة من الدخول مخبأة معده للتهريب وهي "مواد غذائية تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري وادوية ومعدات طبية منتهية الصلاحية ومواد شديدة الانفجار و عجلات دون الموديل ودراجات نارية ممنوعة من الاستيراد "، موضحة ان "هذه الإجراءات تأتي من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية لتكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب وهدر المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، من خلال تنظيم الزيارات المفاجئة إلى جميع المنافذ الحدودية لتحقيق المزيد من النجاحات الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على المصلحة العامة".ووبينت الهيأة انه "تم على هامش هذه الزيارة عقد الوائلي اجتماعاً مع مدراء المنافذ الحدودية في محافظة البصرة، أكد خلاله على أهمية مكافحة التهريب بجميع أشكاله ومنع الهدر بالمال العام وبذل المزيد من الجهود لخدمة البلد وتكثيف المتابعة الميدانية وجمع المعلومات والتنسيق بين الدوائر".