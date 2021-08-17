شرطة نينوى تكشف ملابسات جريمة قتل مواطن وتلقي القبض على الجاني

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من كشف جريمة قتل مواطن داخل داره في قرية بادوش غربي مدينة الموصل بواسطة الة جارحة (سكين) والقاء القبض على القاتل".وأضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وضبط اداة الجريمة بمحضر ضبط اصولي وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق ع".واشارت المديرية الى، ان "المتهم تم القبض عليه في منطقة (بادوش) غربي مدينة الموصل".