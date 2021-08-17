الداخلية تصدر تنويهاً مهماً الى منتسبيها

اصدر مدير عام ادارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية اللواء الركن رحيم هاشم المحمداوي، اليوم الثلاثاء، تنويها هاما الى منتسبي الوزارة بشأن الاوامر الادارية الخاصة بالتعيين.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، وجه المحمداوي، منسوبي الوزارة المستمرين بالخدمة (الضباط والمراتب والموظفين المدنيين) الذين لديهم اخطاء في الاوامر الادارية الخاصة بالتعيين او الاعادة الى الخدمة على الاسراع بالتقديم عبر الرابط ادناه:
https://moi-jobs.iq/order.php?id=73
والخاص بتصحيح الاسماء قبل انتهاء المدة الزمنية (ثلاثون يوماً ) لغاية ٢٠٢١/٩/١".