الداخلية تصدر تنويهاً مهماً الى منتسبيها

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، وجه المحمداوي، منسوبي الوزارة المستمرين بالخدمة (الضباط والمراتب والموظفين المدنيين) الذين لديهم اخطاء في الاوامر الادارية الخاصة بالتعيين او الاعادة الى الخدمة على الاسراع بالتقديم عبر الرابط ادناه:https://moi-jobs.iq/order.php?id=73والخاص بتصحيح الاسماء قبل انتهاء المدة الزمنية (ثلاثون يوماً ) لغاية ٢٠٢١/٩/١".