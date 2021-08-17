الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للمخدرات في الرطبة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، مداهمة مخبأ للمخدرات في الرطبة بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن مهامها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وبمعلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة الخامسة - والتي اشارت لوجود مخبأ للمخدرات في منطقة الدراعمة بمدينة الرطبة الانبار، تم على اثرها وبالتعاون مع قوة برية من كتيبة استطلاع الفرقة مداهمة المخبأ وضبط بداخلة ٢ كغم من مادة الحشيشة معبأة بأكياس سعة ٢٠٠ غم".

واضاف البيان، انه "تم تسليم المخدرات الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الأصولية".