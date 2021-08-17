الامن الوطني يصدر توجيهات بشأن حماية الزائرين وابراج الطاقة

وقال المكتب الاعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تم التأكيد خلال الاجتماع على متابعة اسعار المواد الغذائية خلال شهر محرم الحرام والحد من ارتفاع الاسعار" .واضاف انه "تم التركيز على حماية الزائرين خلال زيارة عاشوراء مع اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر وتفعيل الجهد الاستخباري والمعلوماتي والتعاون مع الاجهزة الامنية في عموم قواطع العمليات".واشار البيان الى ان " الاجتماع اكد على متابعة الخطط الامنية الموضوعة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الاستهداف والتوجيه بالوصول الى المنفذين عبر جمع المعلومات الاستخبارية والاستباقية".