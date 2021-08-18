بسبب خلاف عشائري.. كشف ملابسات جريمة قتل "غامضة" والقبض على الجاني في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام النهروان تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصلت في منطقة ناحية الوحدة جنوب العاصمة بغداد"، مضيفة أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث قتل في المنطقة المذكورة أعلاه على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على المتهم وبعد التحقيق معهُ أعترف صراحةً عن ارتكابه لجريمة القتل بسبب خلاف عشائري".وأضافت، ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزائه العادل ".وفي سياق متصل "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس القبض على متهم لقيامه بعدة سرقات للدراجات النارية حيث ضبط بحوزته دراجات نارية بدون كفرات عدد (٣) وبنادق كلاشنكوف عدد (٢) دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقفيه وفق أحكام ٤٤٦ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".واشارت الى "القبض على شخص لقيامه بأطلاق النار ورمي (٣) رمانات يدوية (غير منفلقة) على احد الدور السكنية ضمن منطقة الشعب من قبل دوريات نجدة(الشعب)".ولفتت الوكالة الى، انه "تمت الاطاحة بتاجر مخدرات حيث تم القاء القبض على احد تجار ومروجي المخدرات في البصرة بعد ورود معلومات دقيقة بقيامه بعملية نقل الممنوعات و ضبط بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (٢٢٠٠٠) حبة مخدرة و مادة مخدرة ( ١٢) غرام من خلال نصب كمين محكم في المحافظة شرطة البصرة".