محافظ كربلاء يعلن نجاح الخطة الامنية لزيارة العاشر من محرم

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، ان " الخطة الامنية والخدمية لزيارة العاشر من محرم الحرام تمت على اكمل وجه وكانت ناجحة على كافة الاصعدة".واضاف ان "الزائرين العرب والأجانب كان عددهم قليل مايقارب خمسة الألف الموجودين في محافظة كربلاء".واشار المحافظ الى انه " من الصعب تطبيق التباعد الاجتماعي ولكن فرق التعفير كانت تعمل على مدار الوقت واستنفار الكوادر الصحية، موضحا انه "سيكون دخول المواكب والهيئات في الزيارة الأربعينية بشرط اخذ اللقاح".وبين الخطابي ان "عدد الزوار الذين شاركوا في الزياره مايقارب ٥ مليون زائر".واكد قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي والذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي ان " هذه الخطة اشتركت فيها جميع القوات الامنية وهذه السنه خطة مختلف عن السنوات السابقة وشملتها عمليات أستباقية وأكثر من ٣٠ الف عنصر أمني اشترك في هذه الزياره".