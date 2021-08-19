عمليات بغداد تعلن نجاح خطة عاشوراء وتؤكد احباط مخططات ارهابية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "خطتها المعدة لتأمين الحماية للمزارات والمراقد المقدسة وللهيئات والمواكب الحسينية الثابتة منها والمتحركة نجحت"، لافتة الى أن "الخطة سارت وفقاً لما مرسوم لها، حيث كان هناك استنفار كبير للأجهزة الأمنية وانتشار في الطرق الرئيسة والفرعية والتقاطعات المهمة تخلله جهد استخباري عالي المستوى، وانطلاق عمليات استباقية لتفتيش وتطهير لمناطق شمال بغداد ومناطق محيط العاصمة".وأضافت، أن "الخطة تخللها مسك للأرض بشكل تام مع مراقبة القواطع بالكاميرات الحرارية وعلى مدار الساعة، الأمر الذي قاد إلى إحباط العديد من مخططات ونوايا العدو باستهداف الشعائر الحسينية والتي أعلن عنها في وقتها".واشارت إلى أنه "كان للإشراف والمتابعة الميدانية لقائد عمليات بغداد وقادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة ووجود القادة والأمرين على رأس قطعاتهم الدور الكبير في إنجاح الخطة ومعالجة الإشكالات والمعضلات التي تواجه تلك القطعات والتغلب على جميع التحديات، الأمر الذي أمد قطعاتنا الأمنية بكافة مسمياتها بمعنويات عالية وهمة وإخلاص وتفان في أداء الواجب".ولفتت إلى أن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد قدم الشكر والتقدير للقوات الأمنية المنفذة للخطة، وللمواطنين وأصحاب المواكب، والزائرين لتعاونهم مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة، كما خص بالشكر جميع الوزارات والدوائر الساندة، والمؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية".