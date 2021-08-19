الشرطة الاتحادية تنفذ عملية تفتيش وتعثر على عبوات ناسفة في كركوك

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بالاستمرار في ملاحقة بقايا العصابات الارهابية المهزومة ضمن قاطع عمليات كركوك، حيث نفذت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش منطقة "التمايمة" بقضاء الحويجة بكركوك وتعثر خلالها على 3 عبوات ناسفة نوع بلازما حديدية،3 عبوات ناسفة اسطوانية الشكل ،قنبرة هاون 82 ملم".واضافت انه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".