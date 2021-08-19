شرطة الديوانية تعالج عبوة ناسفة على الطريق الدولي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشراف من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي تمكنت مفارز قسم مكافحة المتفجرات بمتابعة مديرها العقيد المهندس حسين مهدي وحال تلقيها نداء من السيطرة المركزية " عمليات الشرطة " يؤكد على وجود جسم غريب على الطريق الدولي السريع قضاء سومر قرب منطقة الشديدة تبين بأنها عبوة ناسفة محلية الصنع حيث تم معالجتها وتفجيرها من قبل ابطال مكافحة المتفجرات عن بعد وفق الإجراءات القياسية".واضافت ان " العملية تمت ودون أي أضرار مادية أو بشرية" .