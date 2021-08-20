انفجار رمانة يدوية داخل معرض للسيارات في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانفجار رمانة يدوية داخل معرض للسيارات في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "رمانة يدوية انفجرت داخل معرض للسيارات ضمن منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد، اسفرت عن تضرر ٧ عجلات متوقفة داخل المعرض".