القبض على المسؤول الاعلامي لداعش في الانبار

القت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على المسؤول الاعلامي لداعش الارهابي في محافظة الانبار.

خلية الإعلام الأمني قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة - احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - والتي اكدت وجود احد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة البوخليفة بقضاء الكرمة بالانبار وهو المسؤول الاعلامي لداعش الارهابي بما يسمى (قاطع الكرمة)، حيث تحركت على اثرها المفارز وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ نحو الهدف وتمكنت من القبض عليه وجرى تسليمه لجهة الطلب".