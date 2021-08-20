احباط محاولة تهريب حاويتين في ميناء أم قصر الأوسط

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب حاويتين في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منفذ ميناء أم قصر الأوسط بمتابعة من رئيس الهيأة اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي وبناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني تمكن من ضبط حاويتين معدة للتهريب، ومن خلال الكشف على الحاويات المضبوطة تبين أنها تحتوي على (أدوية بشرية مخبأة، خيوط نسيجية ٬ بروتينات طيور ٬ ماكنات خياطه) جميع المواد غير مصرح بها ومخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضاف البيان، انه "تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".