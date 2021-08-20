الكشف عن طبيعة الانفجار الذي حصل داخل معسكر الرشيد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، طبيعة الانفجار الذي حصل داخل معسكر الرشيد في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "محولة كهرباء انفجرت داخل معسكر الرشيد في بغداد، أثناء محاولة ادامتها". وأضاف، أن "الانفجار لم يسفر عن إصابات".

