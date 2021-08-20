مدني ينجح بالهروب من مجموعة مسلحة حاولت خطفه ببغداد

اقدمت مجموعة مسلحة، اليوم الجمعة، على خطف مدني ضمن منطقة بوب الشام بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مجموعة مسلحة يستقلون عجلة نوع تاهو اقدمت على محاولة خطف مدني ضمن منطقة بوب الشام الا ان مقاومته لهم مكنته من الهروب منهم".