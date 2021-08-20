مكافحة المتفجرات تحصي ممارساتها خلال 72 ساعة في بغداد والمحافظات

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "حصيلة ممارساتها خلال 72 ساعة في بغداد والمحافظات كانت كالتالي:-- العاصمة بغدادمعالجة 3 رمانات يدوية في منطقة الوشاش من قبل خبراء مكافحة المتفجرات صقر بغداد وفق الاجراءات القياسية.- محافظة نينوىتفكيك مخلفات حربية داخل احدى الدور المتضررة جراء عمليات التحرير التي كانت تستخدم كمعمل تفخيخ اثناء سيطرة عصابات داعش الارهابي على مدينة الموصل وعند الوصول تبين انها مخلفات حربية مكونة من: صواريخ طائرة مسيرة عددها (٢)، قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم، قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، قاذفة مقعد طيار، بقايا صاروخ متضرر، صاعق قنبرة هاون عددها ٢،تم التعامل معها وفق الاجراءات القياسية.- محافظة الانباروجود جسم غريب في قضاء القائم منطقة الكرابلة وتم تشكيل فريق عمل مشترك من الجيش فق 7 / لواء 28 فوج 1 وقوه من مفرزة مكافحة متفجرات القائم والتوجه الى المكان المقصود وتم العثور على صاروخ طائرة تمت معالجته وفق الاجراءات القياسية.- محافظة الديوانيةمعالجة عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة بجانب الطريق الدولي السريع قضاء سومر قرب منطقة الشديدة.- محافظة بابلمعالجة عبوات ناسفة محلية الصنع عددها (2)، الاولى بوزن 4 كغم، والثانية 2 كغم، على الطريق الدولي السريع باتجاه محافظة الديوانية كانتا مزروعتين ومخبأتين بالحشائش ضمن مقتربات الطريق الدولي السريع وتمت معالجتهما وفق الاجراءات القياسية.- محافظة صلاح الدينوجود علب بلاستيكية عددها ٣ تحتوي على مواد متفجرة في دار مواطنة من منطقة الحي العسكري قضاء الطوز وتم التعامل معها وفق الإجراءات القياسية.