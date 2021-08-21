نائب: الطارمية تحوي معسكرات لداعش والمجاملات السياسية تسببت بقتل ابنائنا

اكد النائب حسن سالم، اليوم السبت، ان المجاملات السياسية وتهاون الحكومة تسببت بقتل ابنائنا في الطارمية التي تحوي معسكرات لداعش وقيادات مهمة.

وقال سالم في بيان ورد للسومرية نيوز، "نطالب بعملية عسكرية واسعة في الطارمية لتجفيف منابع الارهاب وانشاء نقاط ومفارز عسكرية والتعامل بحزم والقاء القبض على الافراد والعوائل المتعاونة مع العصابات الارهابية وفتح تحقيق مع الشخصيات السياسية التي تمانع دخول القوات الامنية لاقتحام الطارمية". كما طالب النائب حسن سالم، "البرلمان باستدعاء القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية"، وفقا للبيان.

