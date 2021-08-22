اعتقال ثلاثة مطلوبين والعثور على مخابئ للعتاد في الطارمية

اعتقلت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، ثلاثة مطلوبين وفق مذكرات اعتقال قضائية، كما عثرت على مخابئ للعتاد في الطارمية شمالي بغداد.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز اللواء قامتبالاستيلاء على العتاد، فيما سلمت المعتقلين للقوات الأمنية للتحقيق معهم وتحويلهم للجهات المختصة".

وتابع البيان، "اللواء 12 بالحشد الشعبي يواصل لليوم التاسع على التوالي عملياته لملاحقة المطلوبين قضائيا وإنهاء الخروقات الامنية في القضاء، بالتزامن مع عمليات امنية في الفرات الاوسط ومحافظات ديالى وكركوك ونينوى والانبار شملت دهم وتفتيش اوكار الإرهاب وتدقيق معلومات سكان تلك المحافظات لضمان خلو المدن من العناصر الارهابية".