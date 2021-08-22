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القبض على 26 مطلوباً بينهم خمسة إرهابيين وضبط عبوتين ناسفتين في بغداد

أمن

2021-08-22 | 07:11
القبض على 26 مطلوباً بينهم خمسة إرهابيين وضبط عبوتين ناسفتين في بغداد
676 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على( 26 ) مطلوباً بينهم خمسة إرهابيين وضبط عبوتين ناسفتين.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوكالات الاستخباراتية في(دائرة أمن بغداد، مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، ومديرية استخبارات قيادة قوات الشرطة الاتحادية) تمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين وفق المادة (4) إرهاب في حين تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال الإرهابي الخامس بعد متابعة ميدانية وإسناد من القطعات الماسكة في قاطعي الكرخ والرصافة".
 
واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الـ(23) فرقة المشاة السابعة عشرة تمكنت من ضبط عبوتين ناسفتين عبارة عن مقذوفين من عيار 155 ملم "نمساوي" من مخلفات عصابات داعش الإرهابية جنوب بغداد، تم تفجيرهما ميدانياً".
 
في حين تمكنت شرطة السيطرات والطرق الخارجية وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني من اعتقال متهم بتجارة وتعاطي المواد المخدرة في سيطرة الدورة ضبط بحوزته (500) غم من مادة الكريستال المخدرة وسلاح مسدس غير مرخص، وفقا للبيان.
 
وتابع البيان، ان "القطعات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة، واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش تمكنت خلالها من اعتقال (6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".
 
واوضح ان "المفارز المشتركة تمكنت من تنفيذ واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة من اعتقال (13) مُتَهَماً وفق مواد قانونية مختلفة، ومصادرة (11) سلاح مسدس غير مرخص ورمانة يدوية واحدة مع (98) إطلاقة عتاد مختلفة، و(5) غم كرستال (17) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و (5) أجهزة للتعاطي وتم تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".

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