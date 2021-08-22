اعتقال "إرهابي" غربي بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن اعتقال "إرهابي" غربي العاصمة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "سيطرات شرطة بغداد/ سيطرة ابو غريب تلقي القبض على ارهابي قادم من جزيرة الانبار". وأضافت أن المعتقل "مطلوب وفق المادة 4 ارهاب الى استخبارات الرمادي".