القبض على متهم بالقتل وأثنين آخرين بالسرقة في بغداد

وذكر اعلام الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مكتب مكافحة أجرام المحمودية القى القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن قاطع المحمودية".واضاف ان "مفارز مكتب مكافحة أجرام القدس القت القبض على متهمين أثنين بالسرقة لقيامهم بالدخول الى دار سكني تعود لأحد المواطنين وسرقة مبلغ (19 مليون دينار عراقي)"، مشيرا الى "القاء القبض على شخصين وبحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال وجهاز تعاطي للمخدرات من قبل دوريات نجدة الكندي في العاصمة بغداد".وفي محافظة واسط القي القبض على متهم وفق المادة 4/ ارهاب (الدكة العشائرية)، مؤكدة "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".