نينوى.. الاطاحة بعدد من عناصر داعش الارهابي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت قوة مشتركة من مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى والفوج الثالث اللواء ٧٣ التابع لقيادة الفرقة الخامسة عشر جيش عراقي، من القاء القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية والذين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل ".واضافت انه "تم القبض عليهم في ناحية زمار شمال غربي مدينة الموصل".