اجتماع أمني رفيع يناقش أوضاع الطارمية (صور)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع أمني موسع لمناقشة الوضع الأمني في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.





وأضاف الخفاجي، أنه "جرى خلال الاجتماع تقييم الوضع الامني واهم التحديات ومناقشة نهج العمل للقطعات والاجهزة الامنية". وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اجتماعاً امنياً موسعاً ضم كل من رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله، ونائب العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، وقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، ومدير عمليات الحشد الشعبي ابو عمار الطيب، عقد (الاجتماع) لمناقشة الوضع الأمني في قضاء الطارمية".وأضاف الخفاجي، أنه "جرى خلال الاجتماع تقييم الوضع الامني واهم التحديات ومناقشة نهج العمل للقطعات والاجهزة الامنية".

ووصل في وقت سابق من اليوم، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى قضاء الطارمية وزار مقر قيادة العمليات وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

وقبل يومين، شنت عصابات داعش تعرضاً على نقطة أمنية تابعة لقوات الحشد الشعبي في الطارمية، ما أسفر عن استشهاد وجرح 10 منتسبين.