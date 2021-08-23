الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش وتعثر على اسلحة في محافظتين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعاتها تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة حيث نفذت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش منطقة "شلاكة" بقضاء الحويجة بكركوك تم خلالها العثور على 11 قنبرة هاون مختلفة الانواع ".واضافت ان "قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش منطقة "العوادل" جنوب شرق بغداد تم خلالها العثور على 8 قنابر هاون مختلفة الانواع".واشارت القيادة الى انه "تم رفع جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي والتعامل معها اصولياً".