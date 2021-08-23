بابل.. القبض على متهمين بالارهاب وحيازة المخدرات

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة وآخرين بالإرهاب في المحافظة .
وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز قسم شؤون السيطرات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة، تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين عثر بحوزتهم خلال إجراءات تفتيش منفصلة على نحو 98 حبة مخدرة مع كمية من مادة الكريستال المخدرة مع امبولات استنشاق وخمس أدوات متنوعة تستعمل للتعاطي، فيما استطاعت مفارز شعبة مخدرات المسيب من إلقاء القبض على مروج مخدرات صادر بحقه أمر قبض وفق المادة "28 مخدرات" وضبط بحوزته 3 امبولات تعاطي".
واضافت ان "قوة مشتركة من قسم شرطة الأقضية ألقت القبض على متهم ضبط بحوزته على حبوب مخدرة مع أدوات تعاطي، فيما تمكنت قوة مشتركة مع مفارز شؤون المخدرات والمتفجرات من إلقاء القبض خلال ممارسة أمنية ضمن قاطع المسؤولية جنوبي المحافظة على متهم مطلوب بقضايا المخدرات ضبط بحوزته قنبلة يدوية (رمانة) مع سلاح مسدس".
واشارت القيادة الى ان "قوة مشتركة من قسم شرطة الإسكندرية، وفوج الطوارئ الرابع، ومديرية الاستخبارات، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة " 4 إرهاب "،موضحة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".