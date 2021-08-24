فيديو يوثق عملية القاء القبض على متهم سرق مبلغا ضخما في بغداد

تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ ضخم في العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، القبض متهم قام بسرقة مبلغ ١١٠٠٠٠ الف دولار من احد الدور السكنية في العاصمة بغداد.