رفع ثلاث عبوات ناسفة وتدمير وكر للإرهابيين شرقي طوزخرماتو

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، رفع ثلاث عبوات ناسفة وتدمير وكر للإرهابيين في المناطق والقرى الممتدة بين قاطع عمليات ديالى وقاطع عمليات صلاح الدين شرقي طوزخرماتو.



وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، ومن خلال جهد نوعي، نفذت قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عملية استباقية في المناطق والقرى الممتدة بين قاطع عمليات ديالى وقاطع عمليات صلاح الدين شرقي طوزخرماتو الى جسر السرحه جنوبًا".

واضاف البيان، ان "العملية تضمنت تفتيش القرى في هذه المناطق بالكامل (قرية تل اشرف كبير وتل اشرف صغير وقرية اصنيديج وقرى أخرى)".

وتابع ان "العملية اسفرت عن رفع ثلاث عبوات ناسفة وتدمير وكر للإرهابيين، وتأمين ابراج الطاقة الكهربائية في هذه القرى".