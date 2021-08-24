الأمن يحرر مختطفة ويطيح بخاطفيها شرقي العاصمة

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الاول الفرقة الاولى شرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز مكافحة اجرام الكرادة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من ٤ متهمين بينهم امرأة وتحرير مختطفة".وبينت، أن "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات عن وجود حالة خطف في منطقة حي المعلمين شرقي العاصمة بغداد، اذ تم تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة، اسفرت عن القاء القبض عليهم بفترة زمنية قياسية".وأشارت إلى "تسليم الطرفان إلى جهة الاختصاص لأكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".