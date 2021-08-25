القبض على اثنين من المتهمين لتنفيذهم "دكة عشائرية" في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على اثنين من المتهمين لتنفيذهم "دكة عشائرية" في محافظة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين بجريمة (الدكة العشائرية) في منطقة الرياض جنوب شرق بغداد".

وأضافت انه "تم ضبط بحوزتهما رمانة يدوية، تم إحالتهما مع المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".