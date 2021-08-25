الحشد الشعبي يعثر على مخبأ للعتاد في الطارمية

عثرت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، على مخبأ للعتاد في قضاء الطارمية خلال الساعات الأولى من انطلاق اليوم 12 للعمليات على التوالي.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، عثرت على مخبأ للعتاد في قضاء الطارمية خلال الساعات الأولى من انطلاق اليوم 12 للعمليات على التوالي، كانت تستخدمه فلول داعش لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء".

وأطلق الحشد الشعبي والجيش في، 13 آب 2021، عملية امنية واسعة لملاحقة فلول داعش وتأمين منطقة الطارمية شمالي بغداد.