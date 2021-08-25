شرطة كربلاء تروي تفاصيل هروب "متهم محكوم"

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبرا مفاده (هروب متهم محكوم) ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام نود أن نبين أنه قبل ما يقارب 16 يوم حصلت مشاجرة بين المدعو المتهم (ك.ج.ع ) من مواليد 1979 وأحد أقاربه (ابن خاله) وتم توقيفه وفق المادة (434 عقوبات)، الا ان أقاربه أدعى أن اسم المتهم الحقيقي هو( س.ج ع ) وليس (ك.ج ع )، وانه مطلوب الى إحدى المحافظات بسبب حادث قتل وهارب من تلك المحافظة بعد تنفيذ جريمته هناك حسب أقوال أقاربه، لكن المتهم أنكر هذه الأقوال فيما باشر مركز الشرطة بإكمال الإجراءات التحقيقية للتأكد من صحة المعلومات وصحة صدور المستمسكات التي قدمها المتهم وذلك تنفيذاً للأوامر القضائية الصادرة".وأضافت، أنه "في ليلة أمس الثلاثاء تعرض المتهم الى وعكة صحية كونه يعاني من مشاكل قلبية وقد أحيل الى ردهة القلب في المستشفى الحسيني لغرض تلقي العلاج ولدى رقوده في الانعاش قام المتهم في الساعة الرابعة فجراً بمباغتة الحرس المكلف بحراسته وقام بالهرب منه".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين وإيداعهم التوقيف".