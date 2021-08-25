الاستخبارات تعلن حصيلة عملية أمنية نفذت في صلاح الدين

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استمرارا للعمليات النوعية التي شرعت بها وكالة الاستخبارات في صحراء منطقة العيث في محافظة صلاح الدين، تمكنت اليوم، من القيام بعملية تكميلية للعملية التي شرعت فيها يوم 23 من الشهر الجاري".وأضافت، أنه "كانت حصيلة العملية تدمير أوكار كانت تستخدمها عناصر عصابات داعش في شن عملياته الارهابية وكذلك تدمير وكر كان معد كطبابة ومقر للعمليات، كما تم العثور على جثث للعناصر الإرهابية التي تم قتلها في العملية الماضية، ومازالت العمليات مستمرة في القاطع لتطهير المنطقة بالكامل من بقايا العصابات الإرهابية".