الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش وتعثر على اسلحة في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعاتها تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ومفارز الطائرات المسيرة بالاشتراك مع مفارز قسم استخبارات الفرقة واجب تفتيش وتطهير مناطق (الخاتونية ووادي النفط) بقضاء الحويجة بكركوك".واضافت ان "نتائج التفتيش اسفرت عن العثور على 4 قنابر هاون 60 ملم ، وصاروخي قاذفة RBG7، تم رفع جميع المواد واتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".واشارت القيادة الى انه "في السياق ذاته نفذت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من فوج مغاوير اللواء عملية أمنية للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون في منطقة (وادي ابو شحمة وربيضة) ضمن قاطع عمليات كركوك" .