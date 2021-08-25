المهمات الخاصة يواصل عملياته شمال بغداد

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "ضمن العملية الامنية التي اطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء "الطارمية" شمالي بغداد ، حقق لواء المهمات الخاصة قيادة قوات الشرطة الاتحادية لهذا اليوم نتائج امنية جديدة ضمن محور قاطع مسؤوليته ، شملت تفتيش وتطهير مساحة 5 كم٢ ، فتح طريق عدد 3 ، العثور على وكرين للارهابيين تم تفجيرهما ، وقذيقة قديمة، وضبط 4 بنادق كلاشنكوف و82 اطلاقة ، ضبط عجلة نوع بيك اب تويوتا بيضاء اللون داخل منزل مهجور بدون اوراق ثبوتية ، تفتيش 27 مبزلا و 79 بستانا و 20 حقل دواجن و 219 دار و 6 حقول اسماك و 150 عجلة ، تدقيق بيانات 40 مواطن )".واضافت انه "لازالت قطعات الشرطة الاتحادية مستمرة بالواجب لاحكام السيطرة على هذه المناطق".