وكالة شؤون الشرطة: القبض على متهم بالخطف وآخر بالإرهاب في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهم بالخطف وآخر مطلوب بقضايا الإرهاب في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة أجرام بغداد / مكتب إجرام الاعظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بخطف فتاة ضمن منطقة الاعظمية والقبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب شمال الكرخ".

واضاف البيان، ان "دوريات نجدة بغداد تمكنت من القبض على شخصين يحملون مواد مخدرة واجهزة تعاطي واخر يحمل سلاح غير مرخص في بغداد".

الى ذلك تمكنت مديرية شرطة صلاح الدين من القبض على سائق بحوزته مبلغ مالي مزور، وفقا للبيان.

وفي محافظة ذي قار، تمكنت مديرية شرطة ذي قار من القبض على متهم وضبط بحوزته (360) قرص مخدر وكذلك ضبط (مادة الكريستال) بوزن (50) ملغرام وانبولات زجاجيه عدد(2)، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً، بحسب البيان.