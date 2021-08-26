إحباط عملية تهريب كميات "ضخمة" من الأدوية التي تستخدم لعلاج كورونا في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، وجهود ميدانية متواصلة للحد من تهريب الادوية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبكمين محكم من ضبط عجلة من نوع براد مشكوك به في محافظة بغداد، بداخله كميات كبيرة من الأدوية المهربة كانت قادمة من محافظة نينوى إلى بغداد".واضافت، انه "تم تفتيش العجلة وتبين وجود قطع وخلف القطع تم تخزين ادوية مهربة بكميات كبيرة والخاصة بعلاج (كورونا) وامبولات كوفيد (١٩) تستخدم لزرقها تحت الجلد، لمنع التجلط"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق والعجلة اصوليا".