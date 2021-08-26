بينهم متهم بالارهاب.. شرطة واسط تقبض على عدد من المطلوبين

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "مفارزها تمكنت من القاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا قانونية وجنائية مختلفة، بينهم بتهمة حيازة المواد المخدرة".واضافت ان "مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية في المحافظة تمكنت من خلال تدقيق هويات الأشخاص الوافدين ومطابقتها مع حاسبة النافذة الوطنية في السيطرة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤ /ارهاب وتمت احالته الى جهة الطلب لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".