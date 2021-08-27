حصيلة نوعية لوكالة شؤون الشرطة

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 19 - 25 /8/ 2021.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة كتالي: