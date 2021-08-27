نجدة بغداد تحصي ممارستها الامنية خلا الـ 24 ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مديرية النجدة نفذت واجبات ومهام أمنية، وإنسانية، وخدمية خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد، حيث تم القبض على ٤ أشخاص وضبط بحوزتهم سلاح غير مرخص نوع مسدس عدد ٤)ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد من قبل دوريات نجدة الصمود، الكرادة، الرشاد، الشعب".واضافت انه " تم القبض على شخص وضبط بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال من قبل دوريات نجدة الاعظمية، والقبض على شخص مطلوب وفق المادة ٤٠٥ ضمن منطقة حي التراث من قبل دوريات نجدة السيدية، بالإضافة الى القبض على سراق عدد ٢ لقيامهما بسرقة مواد غذائية من أحد المحلات ضمن منطقة بغداد الجديدة، والقبض على عدد من المتسولين والمخمورين، والعثور على قطعتي سلاح نوع بندقية كلاشنكوف داخل عجلة متروكة على جانب الطريق ضمن منطقة مدينة الصدر من قبل دوريات نجدة الصمود، وضبط عدد من العجلات عليها إشارة حجز او مخالفة للتعليمات القانونية، ومظللة، وبدون لوحات تسجيل".