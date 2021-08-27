الداخلية تقاضي مدنياً اعتدى على رجل مرور في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، رفع دعوى قضائية بحق معتدٍ على رجل مرور في بغداد.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب، أنها "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي على شرطي المرور وإقامة دعوى قضائية ضده لينال جزاءه العادل".



وفي وقت سابق من اليوم، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمدني يعتدي على شرطي مرور في العاصمة بغداد. حيث أشار مصدر أمني للسومرية نيوز، إلى انه "بتوجيه من وزير الداخلية تم فتح تحقيق بخصوص الاعتداء على احد منتسبي المرور في احدى تقاطعات المنطقة الخضراء، كما تم استدعاء المنتسب من قبل علاقات واعلام الداخلية".