إحباط محاولة تسلل من سوريا إلى العراق وضبط 19 بندقية

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق، تمكنت قوة من الفوج الثالث باللواء ٧٢ من رصد مجموعة مكونة من ٧ أشخاص يحاولون عبور الساتر الحدودي بين العراق وسوريا في منطقة ام الخباري، حيث باشرت القوة بالتحرك الفوري والرمي عليهم، وقد لاذو بالفرار باتجاه الأراضي السورية".ولفت البيان إلى "شروع القوة بتفتيش المنطقة وعثرت على ١٩ بندقية تركها المهربين بعد فرارهم، جرى التعامل مع المضبوطات أصولياً".